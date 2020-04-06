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Posted 6 апреля 2020, 02:10

Published 6 апреля 2020, 02:10

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Власти рассказали об условиях пребывания в обсервациях Новосибирска

6 апреля 2020, 02:10
Операштабом решается вопрос о транспортировке туристов из других регионов домой.

О питании и состоянии комнат в новосибирских обсервациях, где содержатся прибывшие из-за стран с опасной эпидобстановкой по коронавирусу туристы, рассказали в мэрии.

По словам начальника управления соцзащиты мэрии Новосибирска Марины Хрячковой, на которую ссылается АиФ-НСК, в санатории «Заря» все комнаты перед заселением подготовили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Персонал не допускается в помещения, поэтому уборкой номеров занимаются сами постояльцы. Им выдают необходимые моющие средства.

Власти по просьбам граждан увеличили порции, но заверили, что питание соответствует нормативам Роспотребнадзора. Кроме того, Хрячкова заявила, что дети в санатории также обеспечены всем необходимым. Постояльцы также могут оставить заявку в случае необходимости.

Напомним, на плохие условия пребывания жаловались семья из Красноярска, которая в итоге объявила голодовку.

#Общество
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