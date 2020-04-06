Власти рассказали об условиях пребывания в обсервациях Новосибирска

Posted 6 апреля 2020, 02:10
Published 6 апреля 2020, 02:10
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
О питании и состоянии комнат в новосибирских обсервациях, где содержатся прибывшие из-за стран с опасной эпидобстановкой по коронавирусу туристы, рассказали в мэрии.
По словам начальника управления соцзащиты мэрии Новосибирска Марины Хрячковой, на которую ссылается АиФ-НСК, в санатории «Заря» все комнаты перед заселением подготовили в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Персонал не допускается в помещения, поэтому уборкой номеров занимаются сами постояльцы. Им выдают необходимые моющие средства.
Власти по просьбам граждан увеличили порции, но заверили, что питание соответствует нормативам Роспотребнадзора. Кроме того, Хрячкова заявила, что дети в санатории также обеспечены всем необходимым. Постояльцы также могут оставить заявку в случае необходимости.
Напомним, на плохие условия пребывания жаловались семья из Красноярска, которая в итоге объявила голодовку.