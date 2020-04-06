Власти рассказали об условиях пребывания в обсервациях Новосибирска

Власти по просьбам граждан увеличили порции, но заверили, что питание соответствует нормативам Роспотребнадзора. Кроме того, Хрячкова заявила, что дети в санатории также обеспечены всем необходимым. Постояльцы также могут оставить заявку в случае необходимости.