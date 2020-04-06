Во время самоизоляции в Новосибирске бытовой конфликт закончился убийством

Posted 6 апреля 2020, 07:06
Published 6 апреля 2020, 07:06
Modified 15 сентября 2022, 20:50
Updated 15 сентября 2022, 20:50
Как рассказали в следственном комитете, 4 апреля в 3 часа дня в квартире на улице Бронной мужчина поссорила из-за незначительной мелочи со своим 41-летним племянником.
Последний в гневе схватил лежащий на столе нож и бросился на родственника. Около 10 ножевых ранений пришлись в область груди.
Мужчина не пытался скрыться от правосудия, наоборот, он рассказал о случившемся своей тете.
Подозреваемого заключили под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.