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Posted 6 апреля 2020, 07:06

Published 6 апреля 2020, 07:06

Modified 15 сентября 2022, 20:50

Updated 15 сентября 2022, 20:50

Во время самоизоляции в Новосибирске бытовой конфликт закончился убийством

6 апреля 2020, 07:06
По подозрению в убийстве пенсионера полиция задержала его племянника.

Как рассказали в следственном комитете, 4 апреля в 3 часа дня в квартире на улице Бронной мужчина поссорила из-за незначительной мелочи со своим 41-летним племянником.

Последний в гневе схватил лежащий на столе нож и бросился на родственника. Около 10 ножевых ранений пришлись в область груди.

Мужчина не пытался скрыться от правосудия, наоборот, он рассказал о случившемся своей тете.

Подозреваемого заключили под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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#Криминал
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