Во время самоизоляции в Новосибирске бытовой конфликт закончился убийством

По подозрению в убийстве пенсионера полиция задержала его племянника.

Как рассказали в следственном комитете, 4 апреля в 3 часа дня в квартире на улице Бронной мужчина поссорила из-за незначительной мелочи со своим 41-летним племянником. Последний в гневе схватил лежащий на столе нож и бросился на родственника. Около 10 ножевых ранений пришлись в область груди. Мужчина не пытался скрыться от правосудия, наоборот, он рассказал о случившемся своей тете. Подозреваемого заключили под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Материалы по теме Власти просят новосибирцев оценить режим самоизоляции Блогер снял апокалиптическое видео Новосибирска в условиях самоизоляции