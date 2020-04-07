2ГИС выяснил, чем интересуются новосибирцы в условиях самоизоляции

Posted 7 апреля 2020, 08:37
Published 7 апреля 2020, 08:37
Modified 5 августа 2022, 12:16
Updated 5 августа 2022, 12:16
Аналитики 2ГИС изучили поисковые запросы и выяснили, что интересует жителей Новосибирска в условиях самоизоляции.
Оказалось, что горожане задумались о подготовке своего автомобиля к новому сезону. В восемь раз (700%) вырос интерес к магазинам по продаже шин и дисков. Популярен запрос и на работу шиномонтажных мастерских (на 30%).
Новосибирцы стали больше интересоваться компаниями по продаже дезинфицирующих средств (на 500%), защитных масок (на 300%). Выросли запросы на медклиники и компании, продающие медтовары. Аналитики предполагают, что это также вызвано спросом на индивидуальные средства защиты.
Набирают просмотры компании по продаже лекарственных препаратов. Интерес вырос на 62%.