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Posted 7 апреля 2020, 08:37

Published 7 апреля 2020, 08:37

Modified 5 августа 2022, 12:16

Updated 5 августа 2022, 12:16

2ГИС выяснил, чем интересуются новосибирцы в условиях самоизоляции

7 апреля 2020, 08:37
Мониторинг проводился в начале и конце марта.

Аналитики 2ГИС изучили поисковые запросы и выяснили, что интересует жителей Новосибирска в условиях самоизоляции.

Оказалось, что горожане задумались о подготовке своего автомобиля к новому сезону. В восемь раз (700%) вырос интерес к магазинам по продаже шин и дисков. Популярен запрос и на работу шиномонтажных мастерских (на 30%).

Новосибирцы стали больше интересоваться компаниями по продаже дезинфицирующих средств (на 500%), защитных масок (на 300%). Выросли запросы на медклиники и компании, продающие медтовары. Аналитики предполагают, что это также вызвано спросом на индивидуальные средства защиты.

Набирают просмотры компании по продаже лекарственных препаратов. Интерес вырос на 62%.

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#Общество
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