Рестораторы Новосибирска теряют три четверти выручки из-за пандемии

Напомним, власти разрешили рестораторам в условиях самоизоляции работать на вывоз и доставку. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, многие бизнесмены воспользовались этой возможностью. Но, как рассказали представители данной сферы Тасс, кухня на вынос помогла сохранить только четверть выручки.