Рестораторы Новосибирска теряют три четверти выручки из-за пандемии

Posted 7 апреля 2020, 01:04
Published 7 апреля 2020, 01:04
Modified 15 сентября 2022, 20:50
Updated 15 сентября 2022, 20:50
Рестораторы теряют три четверти выручки в условиях самоизоляции. По данным опроса Data Insight, только 41% ресторанов смогут продержатся в таком режиме два месяца.
Напомним, власти разрешили рестораторам в условиях самоизоляции работать на вывоз и доставку. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву, многие бизнесмены воспользовались этой возможностью. Но, как рассказали представители данной сферы Тасс, кухня на вынос помогла сохранить только четверть выручки.
Совладелец заведений «Аджикинежаль» и «Мясоруб» Олег Ионко отметил, что спрос на доставку блюд вырос, но все равно она составляет треть выручки. Это поможет только выплатить зарплаты и закупить продукты.
Исследование Data Insight и Delivery Club показало, что пандемия коронавируса сказалась на росте доли ресторанов с доставкой. Если карантин затянется, что 27% рестораторов намерены приостановить бизнес, 10% и вовсе закрыть заведения.
Напомним, просьбу рестораторов и отельеров о помощи губернатор Травников проигнорировал.
Они просили о налоговых каникулах, об отсрочке от уплаты страховых взносов, а также о возмещении коммунальных платежей и зарплат.