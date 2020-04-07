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Posted 7 апреля 2020,, 08:32

Published 7 апреля 2020,, 08:32

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

В Новосибирске в паводок водой затопит 300-400 дачных участков

7 апреля 2020, 08:32
Сложнее всего придется Первомайскому и Советскому районам

Сегодня, 7 апреля, в МЧС озвучили прогноз весенне-летнего половодья в Новосибирской области. По словам начальника регионального управления Виктора Орлова, в областном центре подтопление сильно затронет Первомайский и Советский районы.

— С мая уровень воды в Оби достигнет 420 сантиметров и, возможно, продержится июнь. 300–400 участков на территории Первомайского и Советского районов могут попасть под подтопления, — заявил представитель МЧС.

По словам Виктора Орлова, для сотрудников его ведомства критической считается отметка уровня воды в 360 сантиметров. А она может быть пройдена уже в середине апреля.

Что касается области, что в зоне подтопления окажутся 14 населенных пунктов в 10 районах. Паводок принесут реки Карасук и Бакса, которые могут серьезно осложнить гидрологическую обстановку.

К настоящему моменту в регионе готовы 15 пунктов временного размещения, проведена авиаразведка и проверка гидротехнических сооружений. Накануне, 6 апреля, с целью избежать затопления домов в селе Кубовая и СНТ «Ручеек» разрушили временную дамбу и установили механизированный мост.

#Политика#Новости
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