В Новосибирске в паводок водой затопит 300-400 дачных участков

Posted 7 апреля 2020,, 08:32
Published 7 апреля 2020,, 08:32
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Сегодня, 7 апреля, в МЧС озвучили прогноз весенне-летнего половодья в Новосибирской области. По словам начальника регионального управления Виктора Орлова, в областном центре подтопление сильно затронет Первомайский и Советский районы.
— С мая уровень воды в Оби достигнет 420 сантиметров и, возможно, продержится июнь. 300–400 участков на территории Первомайского и Советского районов могут попасть под подтопления, — заявил представитель МЧС.
По словам Виктора Орлова, для сотрудников его ведомства критической считается отметка уровня воды в 360 сантиметров. А она может быть пройдена уже в середине апреля.
Что касается области, что в зоне подтопления окажутся 14 населенных пунктов в 10 районах. Паводок принесут реки Карасук и Бакса, которые могут серьезно осложнить гидрологическую обстановку.
К настоящему моменту в регионе готовы 15 пунктов временного размещения, проведена авиаразведка и проверка гидротехнических сооружений. Накануне, 6 апреля, с целью избежать затопления домов в селе Кубовая и СНТ «Ручеек» разрушили временную дамбу и установили механизированный мост.