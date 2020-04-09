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Posted 9 апреля 2020, 07:47

Published 9 апреля 2020, 07:47

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

14 заводов в Новосибирской области начали выпускать асфальтобетон

9 апреля 2020, 07:47
14 заводов начали производить асфальтобетонные смеси, которые будут применять в ремонте дорог в Новосибирской области.

За час общая производительность составляет 995 тонн смесей.

К примеру, асфальтобетонный завод «Номбус» готовит 120 тонн смести в час. Выпускаемая смесь отвечает всем нормам и требованиям.

Напомним, план по ремонту новосибирских дорог в текущем году планируют выполнить, несмотря на коронавирус. Запланировано провести работы на 441 км автомобильных дорог. В рамках нацпроекта отремонтируют и построят 170,8 км дорог.

Уже приступили к ремонту автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар. Пока ведутся подготовительные работы, а с наступлением тепла будут заливать асфальтобетонную смесь. В конце апреля-мая начнется работа на других объектах.

#Общество
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