14 заводов в Новосибирской области начали выпускать асфальтобетон

Posted 9 апреля 2020, 07:47
Published 9 апреля 2020, 07:47
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
За час общая производительность составляет 995 тонн смесей.
К примеру, асфальтобетонный завод «Номбус» готовит 120 тонн смести в час. Выпускаемая смесь отвечает всем нормам и требованиям.
Напомним, план по ремонту новосибирских дорог в текущем году планируют выполнить, несмотря на коронавирус. Запланировано провести работы на 441 км автомобильных дорог. В рамках нацпроекта отремонтируют и построят 170,8 км дорог.
Уже приступили к ремонту автодороги Новосибирск-Кочки-Павлодар. Пока ведутся подготовительные работы, а с наступлением тепла будут заливать асфальтобетонную смесь. В конце апреля-мая начнется работа на других объектах.