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Posted 10 апреля 2020, 14:55

Published 10 апреля 2020, 14:55

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Новосибирске ищут на работу сезонных матросов-спасателей

10 апреля 2020, 14:55
Они должны работать на муниципальных пляжа и в других местах отдыха у воды

В Новосибирске муниципальная аварийно-спасательная служба начала набор и подготовку сезонных работников. Их разыскивают на должности матросов-спасателей, которые должны следить за отдыхающими на пляжах и других местах отдыха у воды.

Будущих спасателей обучат работе с людьми на воде, обращению со спасательными средствам. Обязательно они должны освоить основы оказания первой медицинской помощи.

Претендентам должно исполниться 18 лет. От них требуется умение плавать при хорошей физической форме.

Матросов примут на весь купальный сезон с 15 мая по 15 сентября. Оформить их обещают официально.

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