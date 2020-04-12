Новосибирца оштрафовали за прогулку в парке

Posted 12 апреля 2020, 09:19
Published 12 апреля 2020, 09:19
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Железнодорожный суд Новосибирска наказал гражданина Р.Ф. Хазипова за нарушение режима самоизоляции. Мужчину задержали полицейские гуляющим в Нарымском сквере во время карантина. Гражданин Хазипов не сумел доказать необходимость своего пребывания в парке и был оштрафован на 1 тысячу рублей.
Это уже второй случай штрафов новосибирцам за прогулку на природе. До этого штраф выписан молодому человеку, рискнувшему в период самоизоляции прогуляться в Центральном парке.