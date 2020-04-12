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Posted 12 апреля 2020, 09:19

Published 12 апреля 2020, 09:19

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Новосибирца оштрафовали за прогулку в парке

12 апреля 2020, 09:19
Он оштрафован на тысячу рублей.

Железнодорожный суд Новосибирска наказал гражданина Р.Ф. Хазипова за нарушение режима самоизоляции. Мужчину задержали полицейские гуляющим в Нарымском сквере во время карантина. Гражданин Хазипов не сумел доказать необходимость своего пребывания в парке и был оштрафован на 1 тысячу рублей.

Это уже второй случай штрафов новосибирцам за прогулку на природе. До этого штраф выписан молодому человеку, рискнувшему в период самоизоляции прогуляться в Центральном парке.

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#Общество
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