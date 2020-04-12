Новосибирца оштрафовали за прогулку в парке

Железнодорожный суд Новосибирска наказал гражданина Р.Ф. Хазипова за нарушение режима самоизоляции. Мужчину задержали полицейские гуляющим в Нарымском сквере во время карантина. Гражданин Хазипов не сумел доказать необходимость своего пребывания в парке и был оштрафован на 1 тысячу рублей.