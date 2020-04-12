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Posted 12 апреля 2020, 08:10

Published 12 апреля 2020, 08:10

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Тысячи новосибирцев пришли в храмы освятить вербы

12 апреля 2020, 08:10
Несмотря на риск заражения коронавирусом, многие были без масок.

Толпы людей пришли освятить веточки вербы в храмы Новосибирской области, сообщает портал НГС. Людей очень много, хотя и чуть меньше, чем в прошлые годы. Многие пренебрегли защитными медицинскими масками.

Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье. По традиции в этот день за неделю до Пасхи верующие с ветвями вербы приходят в церковь на обряд освящения.

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса на массовые мероприятия наложен запрет. Однако губернатор Андрей Травников заявил, что тех, кто нарушит режим самоизоляции и пойдет в храмы в Вербное воскресенье и на Пасху – наказывать не будут. Хотя и призвал при этом верующих молиться дома.

#Общество
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