Тысячи новосибирцев пришли в храмы освятить вербы

Posted 12 апреля 2020, 08:10
Published 12 апреля 2020, 08:10
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Толпы людей пришли освятить веточки вербы в храмы Новосибирской области, сообщает портал НГС. Людей очень много, хотя и чуть меньше, чем в прошлые годы. Многие пренебрегли защитными медицинскими масками.
Сегодня православные отмечают Вербное воскресенье. По традиции в этот день за неделю до Пасхи верующие с ветвями вербы приходят в церковь на обряд освящения.
Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса на массовые мероприятия наложен запрет. Однако губернатор Андрей Травников заявил, что тех, кто нарушит режим самоизоляции и пойдет в храмы в Вербное воскресенье и на Пасху – наказывать не будут. Хотя и призвал при этом верующих молиться дома.