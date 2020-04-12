Тысячи новосибирцев пришли в храмы освятить вербы

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса на массовые мероприятия наложен запрет. Однако губернатор Андрей Травников заявил, что тех, кто нарушит режим самоизоляции и пойдет в храмы в Вербное воскресенье и на Пасху – наказывать не будут. Хотя и призвал при этом верующих молиться дома.