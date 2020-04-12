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Posted 12 апреля 2020, 07:57

Published 12 апреля 2020, 07:57

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Новосибирске из запертого автомобиля спасли двухлетнюю плачущую девочку

12 апреля 2020, 07:57
ЧП произошло на улице Вознесенской в Кировском районе Новосибирска.

11 апреля во второй половине дня на телефон оперативного дежурного МАСС поступило сообщение о запертой на улице Вознесенской в Кировском районе Новосибирска в машине маленькой девочке. Автомобиль заблокировался, когда ребенок находился в нем один. Девочка 2018 года рождения была очень напугана.

Спасатели выехали на место и разблокировали машину. Девочку передали родителям.

Всего за сутки спасателям МАСС 10 раз приходилось выезжать на вызовы. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам 112 или 231-06-49.

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#Происшествия#Видео
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