В Новосибирске из запертого автомобиля спасли двухлетнюю плачущую девочку

Posted 12 апреля 2020, 07:57
Published 12 апреля 2020, 07:57
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
11 апреля во второй половине дня на телефон оперативного дежурного МАСС поступило сообщение о запертой на улице Вознесенской в Кировском районе Новосибирска в машине маленькой девочке. Автомобиль заблокировался, когда ребенок находился в нем один. Девочка 2018 года рождения была очень напугана.
Спасатели выехали на место и разблокировали машину. Девочку передали родителям.
Всего за сутки спасателям МАСС 10 раз приходилось выезжать на вызовы. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам 112 или 231-06-49.