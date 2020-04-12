В Новосибирске из запертого автомобиля спасли двухлетнюю плачущую девочку

11 апреля во второй половине дня на телефон оперативного дежурного МАСС поступило сообщение о запертой на улице Вознесенской в Кировском районе Новосибирска в машине маленькой девочке. Автомобиль заблокировался, когда ребенок находился в нем один. Девочка 2018 года рождения была очень напугана.