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Posted 13 апреля 2020, 05:51

Published 13 апреля 2020, 05:51

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

10-летнюю девочку сняли с трансформаторной будки в Новосибирске

13 апреля 2020, 05:51
Спасателей вызвали на помощь 10-летней девочке, которая забралась на трансформаторную будку.

Как рассказали в МАСС, 11 апреля диспетчеру стало известно, что на улице Железнодорожной произошло ЧП с ребенком. Девочка самостоятельно поднялась на крышу одноэтажного кирпичного строения, которое расположено во дворе дома. Но слезть оттуда так и не смогла.

Спустить ребенка с высоты помогла обычная раздвижная лестница.

Новосибирцев предупреждают, что в городе действует режим самоизоляции, а потому родителям стоит внимательно следить за своими детьми.

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#Происшествия#Видео
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