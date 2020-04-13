10-летнюю девочку сняли с трансформаторной будки в Новосибирске

Posted 13 апреля 2020, 05:51
Published 13 апреля 2020, 05:51
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Как рассказали в МАСС, 11 апреля диспетчеру стало известно, что на улице Железнодорожной произошло ЧП с ребенком. Девочка самостоятельно поднялась на крышу одноэтажного кирпичного строения, которое расположено во дворе дома. Но слезть оттуда так и не смогла.
Спустить ребенка с высоты помогла обычная раздвижная лестница.
Новосибирцев предупреждают, что в городе действует режим самоизоляции, а потому родителям стоит внимательно следить за своими детьми.