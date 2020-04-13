10-летнюю девочку сняли с трансформаторной будки в Новосибирске

Как рассказали в МАСС, 11 апреля диспетчеру стало известно, что на улице Железнодорожной произошло ЧП с ребенком. Девочка самостоятельно поднялась на крышу одноэтажного кирпичного строения, которое расположено во дворе дома. Но слезть оттуда так и не смогла.