ЕР обеспечит школьников из нуждающихся семей оборудованием для онлайн-обучения

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, родители школьников, а тем более сами дети, не должны страдать от сложившейся ситуации. «Наш долг перед школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», – подчеркнул Турчак.