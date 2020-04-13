atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2020, 12:50

Published 13 апреля 2020, 12:50

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

ЕР обеспечит школьников из нуждающихся семей оборудованием для онлайн-обучения

13 апреля 2020, 12:50
Единороссы помогут Министерству просвещения обеспечить детей в малообеспеченных семьях техсредствами для дистанционного обучения. Также партия обеспечит детей-льготников питанием на дому и проследит за соблюдением прав учителей.

ЕР вместе с правительством и Агентством стратегических инициатив разработали специальную программу «Помоги учиться дома». Ее цель – обеспечение компьютерной и прочей техникой детей в малообеспеченных семьях, чтобы они могли продолжить обучение дома в период пандемии.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, родители школьников, а тем более сами дети, не должны страдать от сложившейся ситуации. «Наш долг перед школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», – подчеркнул Турчак.

Отмечается также, что у Минпросвещения и единороссов есть еще один совместный проект – «Волонтеры просвещения». В его рамках преподавательский состав будут обучать работе с компьютером и сервисами дистанционного обучения. Помогать учителям будут старшекурсники педагогических вузов.

Кроме этого, ЕР проследит за тем, чтобы учителя, переведенные на дистанционную работу, получали заработную плату без задержек и в полном объеме, сообщает «Курс дела».

Наконец, региональные партийные отделения будут осуществлять контроль за тем, чтобы школьникам из малообеспеченных семей доставляли на дом продуктовые наборы. Напомним, ранее именно ЕР рекомендовала региональным образовательным структурам и властям продолжать обеспечивать питанием школьников из малоимущих семей. Только вместо горячих обедов обеспечить их продуктовыми наборами.

Еще одна партийная инициатива касается перенесения ВПР (Всероссийской проверочной работы) на осень. Просьбу регионов передала главе Минпросвещения Сергею Кравцову координатор проекта ЕР «Новая школа» Алена Аршинова.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика