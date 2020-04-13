ЕР обеспечит школьников из нуждающихся семей оборудованием для онлайн-обучения

Posted 13 апреля 2020, 12:50
Published 13 апреля 2020, 12:50
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
ЕР вместе с правительством и Агентством стратегических инициатив разработали специальную программу «Помоги учиться дома». Ее цель – обеспечение компьютерной и прочей техникой детей в малообеспеченных семьях, чтобы они могли продолжить обучение дома в период пандемии.
По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, родители школьников, а тем более сами дети, не должны страдать от сложившейся ситуации. «Наш долг перед школьниками, их родителями – сделать все, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», – подчеркнул Турчак.
Отмечается также, что у Минпросвещения и единороссов есть еще один совместный проект – «Волонтеры просвещения». В его рамках преподавательский состав будут обучать работе с компьютером и сервисами дистанционного обучения. Помогать учителям будут старшекурсники педагогических вузов.
Кроме этого, ЕР проследит за тем, чтобы учителя, переведенные на дистанционную работу, получали заработную плату без задержек и в полном объеме, сообщает «Курс дела».
Наконец, региональные партийные отделения будут осуществлять контроль за тем, чтобы школьникам из малообеспеченных семей доставляли на дом продуктовые наборы. Напомним, ранее именно ЕР рекомендовала региональным образовательным структурам и властям продолжать обеспечивать питанием школьников из малоимущих семей. Только вместо горячих обедов обеспечить их продуктовыми наборами.
Еще одна партийная инициатива касается перенесения ВПР (Всероссийской проверочной работы) на осень. Просьбу регионов передала главе Минпросвещения Сергею Кравцову координатор проекта ЕР «Новая школа» Алена Аршинова.