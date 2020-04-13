Начальник куйбышевского ГИБДД после пьяной аварии заявил о покушении

- Да, я совершил ДТП, но почему они не вызвали ГИБДД, а начали преследовать? Я испугался, соответственно, я убежал. Около отдела мой автомобиль развернуло, автомобиль ударили. Что вам сказать? Они конкретно угрожали моей жизни. Это было конкретное покушение. Они знали маршрут, знали мою фамилию. Всё у них было подстроено. Я не могу вот это комментировать, потому что идёт разбирательство. Могу только сказать, что они хотели толкнуть, чтобы я врезался, - цитируют журналисты слова Юрий Захваткина.