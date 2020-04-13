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Posted 13 апреля 2020, 10:31

Published 13 апреля 2020, 10:31

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Начальник куйбышевского ГИБДД после пьяной аварии заявил о покушении

13 апреля 2020, 10:31
Начальник куйбышевского ГИБДД после пьяной аварии заявил о покушении

Мы уже сообщали о том, что 6 апреля в Куйбышеве произошло ДТП с участием местного начальника отдела ГИБДД. Первоначально в полиции заявили о том, что Юрий Захваткин находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому должен быть уволен. Однако он до сих пор числится на службе, а в данный момент находится на больничном.

Издание «NGS» связалось с Захваткиным, чтобы выяснить, почему это происходит. Оказалось, что полицейский не считает себя виновным. Как мы уже рассказывали, он утверждает, что в момент первой аварии был трезв, а уходя от преследования со стороны Ваграма Газяряна, выпил от страха медицинского спирта. Теперь к этой удивительной версии об испугавшемся полицейском добавились новые подробности.

- Да, я совершил ДТП, но почему они не вызвали ГИБДД, а начали преследовать? Я испугался, соответственно, я убежал. Около отдела мой автомобиль развернуло, автомобиль ударили. Что вам сказать? Они конкретно угрожали моей жизни. Это было конкретное покушение. Они знали маршрут, знали мою фамилию. Всё у них было подстроено. Я не могу вот это комментировать, потому что идёт разбирательство. Могу только сказать, что они хотели толкнуть, чтобы я врезался, - цитируют журналисты слова Юрий Захваткина.

Напомним, в тот вечер водители попали сразу в две аварии. Сначала, как утверждает Газарян, полицейский врезался сзади в его машину, но решил скрыться. После того, как водитель Infinity отправился за ним в погоню, они столкнулись еще раз возле отдела полиции.

Газярян утверждает, что у него не было никаких мотивов, кроме справедливости. По версии Захваткина, водитель Infinity раньше занимался автоподставами, а полиция это пресекала, поэтому Газарян решил отомстить. В итоге начальник ГИБДД сам написал на него заявление в полицию.

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#Происшествия
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