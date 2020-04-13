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Posted 13 апреля 2020, 13:02

Published 13 апреля 2020, 13:02

Modified 25 декабря, 15:30

Updated 25 декабря, 15:30

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кольцово

13 апреля 2020, 13:02
Об этом рассказал мэр наукограда Николай Красников.

Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в понедельник 13 апреля записал видеообращение, в котором рассказал о первом случае заражения COVID-19.

«Я, к сожалению, должен подтвердить тот факт, который уже активно обсуждается в наших соцсетях. Первое заражение коронавирусом на территории Кольцово подтвердилось. Мы должны сделать из этого серьезные выводы. Тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не приехал откуда-то, а жил среди нас», - сказал мэр Кольцово. Также он попросил горожан не паниковать и заверил, что с коронавирусом в городе, где находится «Вектор» – справятся. Также Николай Красников призвал земляков соблюдать санитарные правила.

Всего сейчас в Кольцово под наблюдением медиков находятся 34 человека. Это люди, приехавшие из Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы, а также врачи, контактировавшие с заболевшим.

#Общество
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