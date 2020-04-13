Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Кольцово

«Я, к сожалению, должен подтвердить тот факт, который уже активно обсуждается в наших соцсетях. Первое заражение коронавирусом на территории Кольцово подтвердилось. Мы должны сделать из этого серьезные выводы. Тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не приехал откуда-то, а жил среди нас», - сказал мэр Кольцово. Также он попросил горожан не паниковать и заверил, что с коронавирусом в городе, где находится «Вектор» – справятся. Также Николай Красников призвал земляков соблюдать санитарные правила.