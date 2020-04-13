В Новосибирске создали фотогалерею героев борьбы с коронавирусом

Posted 13 апреля 2020, 13:26
Published 13 апреля 2020, 13:26
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Новосибирск присоединился к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Это проект, запущенный ОНФ, цель которого – создать фото фотоисторию героев нашего времени и показать людей, который находятся на передовой борьбы с коронавирусом.
Это врачи скорой помощи, медики, которые разрабатывают вакцину от инфекции СOVID-19, медсестры, работающие в «красной зоне», волонтеры. По задумке авторов они озвучивают свои мечты, которые будут сбываться, когда закончится эпидемия.
Среди героев – научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков мечтает о покорении Эвереста, медсестра-анестезист Ирина Ионина, медсестра инфекционной больницы Светлана Лаврентьева и многие другие.