В Новосибирске создали фотогалерею героев борьбы с коронавирусом

Это врачи скорой помощи, медики, которые разрабатывают вакцину от инфекции СOVID-19, медсестры, работающие в «красной зоне», волонтеры. По задумке авторов они озвучивают свои мечты, которые будут сбываться, когда закончится эпидемия.