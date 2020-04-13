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Posted 13 апреля 2020, 13:26

Published 13 апреля 2020, 13:26

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирске создали фотогалерею героев борьбы с коронавирусом

13 апреля 2020, 13:26
Это врачи скорой помощи, медики, которые разрабатывают вакцину от инфекции СOVID-19, медсестры, работающие в «красной зоне», волонтеры.

Новосибирск присоединился к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Это проект, запущенный ОНФ, цель которого – создать фото фотоисторию героев нашего времени и показать людей, который находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Это врачи скорой помощи, медики, которые разрабатывают вакцину от инфекции СOVID-19, медсестры, работающие в «красной зоне», волонтеры. По задумке авторов они озвучивают свои мечты, которые будут сбываться, когда закончится эпидемия.

Среди героев – научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков мечтает о покорении Эвереста, медсестра-анестезист Ирина Ионина, медсестра инфекционной больницы Светлана Лаврентьева и многие другие.

#Общество
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