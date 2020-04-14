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Posted 14 апреля 2020, 08:58

Published 14 апреля 2020, 08:58

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В новосибирске из горящего дома спасли 11 человек

14 апреля 2020, 08:58
В огне никто не пострадал.

Стали известны подробности сегодняшнего пожара в многоэтажке на улице Титова, 41/1. Напомним, на огонь возник на одном из верхних этажей. Густой дым был виден на всем левобережье.

ГУ МЧС по НСО прокомментировали происшествие. В ведомстве сообщили, что загорелась двухкомнатная квартира, в ней пожарные никого не обнаружили. Из подъезда эвакуировали семь человек. Еще четверых огнеборцы спасли с помощью пожарных устройств.

В итоге пожар со времени сообщения о пожаре до ликвидации открытого огня прошло около получаса. Одна комната квартиры полностью выгорела. В огне никто не пострадал.

#Происшествия#Видео
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