В новосибирске из горящего дома спасли 11 человек

ГУ МЧС по НСО прокомментировали происшествие. В ведомстве сообщили, что загорелась двухкомнатная квартира, в ней пожарные никого не обнаружили. Из подъезда эвакуировали семь человек. Еще четверых огнеборцы спасли с помощью пожарных устройств.