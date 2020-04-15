В Новосибирской области сделают дороги на 16 млрд рублей

В целом, общий объем дорожного фонда Новосибирской области на 2020 год составляет 16 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт, капремонт, реконструкцию, проектирование, содержание автомобильных дорог и многое другое. Помимо работ по нацпроекту в этом году продолжится строительство Восточного обхода и Южного обходов, моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, реконструкция трассы Р-254 «Иртыш».