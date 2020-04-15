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Posted 15 апреля 2020, 09:24

Published 15 апреля 2020, 09:24

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирской области сделают дороги на 16 млрд рублей

15 апреля 2020, 09:24
В этом сезоне отремонтируют свыше 160 км автодорог.

В Новосибирской области в этом сезоне отремонтируют свыше 160 км автодорог. Об этом сообщает сайт регионального Правительства. Реконструкция планируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолия Костылевского, в 2020 году запланировано провести работы на 91 участке автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог составит 166,3 км.

На одном из дорожных объектов, трассе Новосибирск – Кочки – Павлодар, отсыпка щебня уже началась. На остальных дорожники приступят к работе в апреле-мае. Губернатор Травников поставил перед ними задачу сделать все качественно и в полном объеме, несмотря на коронавирус.

Также продолжится реконструкция крупных региональных трасс – Новосибирск-Колывань-Томск и вылетных магистралей областного центра (ул. Кедровой, ул. Гусинобродское шоссе, ул. 2-я Станционная). Будут отремонтированы автомобильные дороги «Новосибирск-Сокур» в Мошковском районе и «М-52-Сузун».

В целом, общий объем дорожного фонда Новосибирской области на 2020 год составляет 16 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт, капремонт, реконструкцию, проектирование, содержание автомобильных дорог и многое другое. Помимо работ по нацпроекту в этом году продолжится строительство Восточного обхода и Южного обходов, моста через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, реконструкция трассы Р-254 «Иртыш».

#Общество
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