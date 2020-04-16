Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

Posted 16 апреля 2020, 14:05
Published 16 апреля 2020, 14:05
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
В понедельник, 13 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло разбойное нападение. 31-летний мужчина напал на своего знакомого с газовым баллончиком. Избив потерпевшего, он забрал у него 5 тысяч рублей и ключи от автомобиля «Сузуки Эскудо», на котором скрылся с места преступления.
Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался житель Кировского района, который уже признался в нападении. Ранее мужчина уже был судим за умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено владельцу, а полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории области.