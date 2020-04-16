Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

В понедельник, 13 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло разбойное нападение. 31-летний мужчина напал на своего знакомого с газовым баллончиком. Избив потерпевшего, он забрал у него 5 тысяч рублей и ключи от автомобиля «Сузуки Эскудо», на котором скрылся с места преступления.