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Posted 16 апреля 2020, 14:05

Published 16 апреля 2020, 14:05

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Новосибирские полицейские задержали подозреваемого в грабеже

16 апреля 2020, 14:05
Он избил своего знакомого и угнал его автомобиль

В понедельник, 13 апреля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло разбойное нападение. 31-летний мужчина напал на своего знакомого с газовым баллончиком. Избив потерпевшего, он забрал у него 5 тысяч рублей и ключи от автомобиля «Сузуки Эскудо», на котором скрылся с места преступления.

Полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался житель Кировского района, который уже признался в нападении. Ранее мужчина уже был судим за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено владельцу, а полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории области.

#Происшествия
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