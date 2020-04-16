Пьяного водителя с оружием и наркотиками задержали в Новосибирске

Posted 16 апреля 2020, 08:13
Published 16 апреля 2020, 08:13
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Как сообщает ГИБДД, инспекторы ДПС 14 апреля вели дежурство на безымянной дороге в сторону ТОС «Заречный». Для проверки документов они остановили автомобиль Nissan. Водитель и пассажир очень нервничали, тогда сотрудники ГИБДД решили осмотреть салон.
Оказалось, что машине был спрятан сверток весом 4 гр. с амфетамином, марихуана, расфасованная по двум пакетам, общим весом 4,4 гр. Кроме того, был обнаружен предмет, похожий на оружие.
Полицией было возбуждено уголовное дело по статье 228 УКРФ. Мужчинам 1993 и 1986 г.р. избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде.