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Posted 16 апреля 2020, 08:13

Published 16 апреля 2020, 08:13

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Пьяного водителя с оружием и наркотиками задержали в Новосибирске

16 апреля 2020, 08:13
Полиция задержала в Новосибирске пьяного водителя Nissan, в салоне которого обнаружили наркотики и оружие.

Как сообщает ГИБДД, инспекторы ДПС 14 апреля вели дежурство на безымянной дороге в сторону ТОС «Заречный». Для проверки документов они остановили автомобиль Nissan. Водитель и пассажир очень нервничали, тогда сотрудники ГИБДД решили осмотреть салон.

Оказалось, что машине был спрятан сверток весом 4 гр. с амфетамином, марихуана, расфасованная по двум пакетам, общим весом 4,4 гр. Кроме того, был обнаружен предмет, похожий на оружие.

Полицией было возбуждено уголовное дело по статье 228 УКРФ. Мужчинам 1993 и 1986 г.р. избрана мера пресечение в виде подписки о невыезде.

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