Пьяного водителя с оружием и наркотиками задержали в Новосибирске

Как сообщает ГИБДД, инспекторы ДПС 14 апреля вели дежурство на безымянной дороге в сторону ТОС «Заречный». Для проверки документов они остановили автомобиль Nissan. Водитель и пассажир очень нервничали, тогда сотрудники ГИБДД решили осмотреть салон.