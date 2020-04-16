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Posted 16 апреля 2020, 08:11

Published 16 апреля 2020, 08:11

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

За работу в карантин в Новосибирске наказаны ночной клуб и мебельный салон

16 апреля 2020, 08:11
Их руководству грозят крупные денежные штрафы.

В Новосибирской области проходят активные совместные проверки предприятий и организаций. Их проводят полиция и органы власти, сообщает сайт Правительства НСО. Такие рейды будут идти минимум до конца апреля.

В ходе одного из таких рейдов 10 апреля был выявлен нелегально работающий ночной клуб в Ленинском районе. Там собралось более 10 человек. «Несмотря на необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5 метра и других норм в период противодействия коронавирусу, посетители распивали спиртные напитки, предавались празднеству и утехам с дозволения руководства и персонала клуба», сообщается в релизе.

На владельца клуба составлен протокол, ему грозит крупный штраф. Дело будет рассматривать суд.

15 апреля в ходе рейда в ТЦ «Континент» в Октябрьском районе обнаружен работающий магазин мебели. Реализовываемые там товары не входят в перечень товаров первой необходимости. Руководству торговой точки «светит» штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее региональным минпромторгом в ходе мониторинга торговых объектов уже было выявлено 15 торговых центров, где работали отделы, не включенные в перечень товаров первой необходимости.

Всего правоохранительными органами составлено и направлено в суд 58 административных протоколов, наказаны 12 юридических лиц. Они оштрафованы в сумме на 247 с половиной тысячи рублей. Две торговые точки приостановили свою деятельность на 25 суток и три – на 30 суток.

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