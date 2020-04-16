За работу в карантин в Новосибирске наказаны ночной клуб и мебельный салон

В ходе одного из таких рейдов 10 апреля был выявлен нелегально работающий ночной клуб в Ленинском районе. Там собралось более 10 человек. «Несмотря на необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5 метра и других норм в период противодействия коронавирусу, посетители распивали спиртные напитки, предавались празднеству и утехам с дозволения руководства и персонала клуба», сообщается в релизе.