Травников отменил парад Победы в Новосибирске

Posted 17 апреля 2020, 06:26
Published 17 апреля 2020, 06:26
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
В этом году праздник на площади Ленина пройдет без традиционного парада военной техники. Он состоится позже, но точную дату пока не называют.
При этом подготовка к параду в городе продолжается, несмотря на карантин. Власти заверили, что соблюдаются все требования безопасности.
Напомним, что мэр Анатолий Локоть ранее не планировал отменять каких-либо мероприятий в честь 9 Мая. Более того, он назвал парад боевой задачей, которая должна быть выполнена в любых условиях.