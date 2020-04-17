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Posted 17 апреля 2020, 06:26

Published 17 апреля 2020, 06:26

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Травников отменил парад Победы в Новосибирске

17 апреля 2020, 06:26
Губернатор Андрей Травников сообщил об отмене парада Победы на 9 мая в Новосибирске из-за коронавируса.

В этом году праздник на площади Ленина пройдет без традиционного парада военной техники. Он состоится позже, но точную дату пока не называют.

При этом подготовка к параду в городе продолжается, несмотря на карантин. Власти заверили, что соблюдаются все требования безопасности.

Напомним, что мэр Анатолий Локоть ранее не планировал отменять каких-либо мероприятий в честь 9 Мая. Более того, он назвал парад боевой задачей, которая должна быть выполнена в любых условиях.

#Общество
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