В Новосибирской области выявлено 22 новых случая коронавируса

Posted 19 апреля 2020, 05:36
Published 19 апреля 2020, 05:36
Modified 5 августа 2022, 12:21
Updated 5 августа 2022, 12:21
Новосибирская область обновила рекорд по числу заболеваний коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 9 утра 19 апреля в регионе выявлено 22 новых случая заражения. Двое из подтвержденных инфицированных – дети.
Известно, что только один человек выезжал за пределы области. Он вернулся из Москвы и с тех пор находился на карантине. Болезнь проходит у него бессимптомно.
Еще 10 человек контактировали с ранее выявленными пациентами. И, наконец, 11 новосибирцев никуда не выезжали и с ранее выявленными инфицированными не взаимодействовали.
Таким образом количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией перевалило за сотню. Теперь их 108. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.
16 человек выздоровели, трое скончались. Остальные проходят лечение в инфекционной больнице. Всего там сейчас 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.