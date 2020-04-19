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Posted 19 апреля 2020, 05:36

Published 19 апреля 2020, 05:36

Modified 5 августа 2022, 12:21

Updated 5 августа 2022, 12:21

В Новосибирской области выявлено 22 новых случая коронавируса

19 апреля 2020, 05:36
Из них только один покидал пределы области.

Новосибирская область обновила рекорд по числу заболеваний коронавирусом за сутки. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 9 утра 19 апреля в регионе выявлено 22 новых случая заражения. Двое из подтвержденных инфицированных – дети.

Известно, что только один человек выезжал за пределы области. Он вернулся из Москвы и с тех пор находился на карантине. Болезнь проходит у него бессимптомно.

Еще 10 человек контактировали с ранее выявленными пациентами. И, наконец, 11 новосибирцев никуда не выезжали и с ранее выявленными инфицированными не взаимодействовали.

Таким образом количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией перевалило за сотню. Теперь их 108. К списку районов, в которых выявили коронавирусную инфекцию, добавились Колыванский и Здвинский.

16 человек выздоровели, трое скончались. Остальные проходят лечение в инфекционной больнице. Всего там сейчас 165 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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