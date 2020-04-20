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Posted 20 апреля 2020, 18:23

Published 20 апреля 2020, 18:23

Modified 5 августа 2022, 12:22

Updated 5 августа 2022, 12:22

Из Вьетнама в Новосибирск вернулись 149 пассажиров и кот

20 апреля 2020, 18:23
Вывозной рейс из Вьетнама осуществляла авиакомпания S7.

Самолет из Камрани с гражданами России на борту прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево. Вывозной рейс из Вьетнама осуществляла авиакомпания S7.

На борту воздушного судна А-321 находились 149 пассажиров. По сообщению Минтранса, это 117 взрослых, 32 ребенка (в том числе семь младенцев). Из Вьетнама прилетели жители Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской и Магаданской областей, Санкт-Петербурга и Алтайского края. Сообщается, что на Родину также вернулся кот.

93 гражданам потребовалась помощь в решении миграционных формальностей в связи с просроченными сроками пребывания во Вьетнаме.

Гражданам, которые имели неотменённые билеты на рейсы российских компаний, билет переоформлялся бесплатно. Стоимость перелёта для остальных пассажиров составила 7 с половиной миллионов донгов за взрослого и свыше 5 с половиной миллионов донгов для детей до 12 лет.

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#Транспорт
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