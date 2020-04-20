Из Вьетнама в Новосибирск вернулись 149 пассажиров и кот

На борту воздушного судна А-321 находились 149 пассажиров. По сообщению Минтранса, это 117 взрослых, 32 ребенка (в том числе семь младенцев). Из Вьетнама прилетели жители Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской и Магаданской областей, Санкт-Петербурга и Алтайского края. Сообщается, что на Родину также вернулся кот.