Из Вьетнама в Новосибирск вернулись 149 пассажиров и кот

Posted 20 апреля 2020, 18:23
Published 20 апреля 2020, 18:23
Modified 5 августа 2022, 12:22
Updated 5 августа 2022, 12:22
Самолет из Камрани с гражданами России на борту прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево. Вывозной рейс из Вьетнама осуществляла авиакомпания S7.
На борту воздушного судна А-321 находились 149 пассажиров. По сообщению Минтранса, это 117 взрослых, 32 ребенка (в том числе семь младенцев). Из Вьетнама прилетели жители Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской и Магаданской областей, Санкт-Петербурга и Алтайского края. Сообщается, что на Родину также вернулся кот.
93 гражданам потребовалась помощь в решении миграционных формальностей в связи с просроченными сроками пребывания во Вьетнаме.
Гражданам, которые имели неотменённые билеты на рейсы российских компаний, билет переоформлялся бесплатно. Стоимость перелёта для остальных пассажиров составила 7 с половиной миллионов донгов за взрослого и свыше 5 с половиной миллионов донгов для детей до 12 лет.