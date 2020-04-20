Отопительный сезон в Новосибирске продолжится

В ближайшие дни в Новосибирске действительно потеплеет. Среднесуточная температура ожидается на уровне +9..+12 °С. Но в начале мая снова похолодает. Показатель средней температуры опустится до +3..+5 °С. С некоторой вероятность можно утверждать, что погода позволит отключить отопление только к периоду с 6 по 12 мая. Тогда среднесуточная температура воздуха возможно поднимется выше +8 °С.