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Posted 20 апреля 2020, 13:02

Published 20 апреля 2020, 13:02

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Отопительный сезон в Новосибирске продолжится

20 апреля 2020, 13:02
В начале мая в город вернутся холода

Мы уже сообщали о том, что жители Бердска начали испытывать дискомфорт от тепла в своих квартирах. Многие хотят, чтобы отопительный сезон закончился побыстрее. Но погодные условия, как оказалось, вряд ли позволят это сделать.

В ближайшие дни в Новосибирске действительно потеплеет. Среднесуточная температура ожидается на уровне +9..+12 °С. Но в начале мая снова похолодает. Показатель средней температуры опустится до +3..+5 °С. С некоторой вероятность можно утверждать, что погода позволит отключить отопление только к периоду с 6 по 12 мая. Тогда среднесуточная температура воздуха возможно поднимется выше +8 °С.

В мэрии Новосибирска заявили, что при всем желании cнизить температуру подачи теплоносителя ниже минимальных 75 градусов технически невозможно. Это может привести к снижению температуры подаваемой потребителям горячей воды, что недопустимо.

Те, кто живет в многоквартирном доме и хочет отказаться от подачи тепла, должен договориться со своими соседями. Сообща они могут принять такое решение, обратившись УК, ТСЖ и письменным заявлением в ресурсоснабжающую организацию. И начать замерзать, когда температура воздуха на улице опустится.

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