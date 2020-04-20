Столб черного дыма на ТЭЦ напугал новосибрцев

Posted 20 апреля 2020, 08:18
Published 20 апреля 2020, 08:18
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Горожане поделились фотографиями в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Выброс черного дыма наблюдается из трубы, а также над зданием тепловой электростанции.
В пресс-службе ТЭЦ рассказали о поломке детали дымососа котла, в результате чего он был отключен. Нагрузку перераспределили на другое оборудование, пока будут менять подшипник.
Напомним, утром 20 апреля в Новосибирске был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха - более 6 баллов.