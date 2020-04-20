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Posted 20 апреля 2020, 08:18

Published 20 апреля 2020, 08:18

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Столб черного дыма на ТЭЦ напугал новосибрцев

20 апреля 2020, 08:18
Черным дымом заволокло территорию ТЭЦ-2 в Новосибирске 20 апреля.

Горожане поделились фотографиями в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Выброс черного дыма наблюдается из трубы, а также над зданием тепловой электростанции.

В пресс-службе ТЭЦ рассказали о поломке детали дымососа котла, в результате чего он был отключен. Нагрузку перераспределили на другое оборудование, пока будут менять подшипник.

Напомним, утром 20 апреля в Новосибирске был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха - более 6 баллов.

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#Происшествия
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