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Posted 22 апреля 2020, 10:19

Published 22 апреля 2020, 10:19

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Новосибирске нашли мертвым сбежавшего убийцу своей матери

22 апреля 2020, 10:19
Он сбежал из ИК-8.

Установлена личность мужчины, повешенное тело которого 18 апреля обнаружили мотоциклисты в лесополосе около села Раздольное. НГС сообщает, что погибшим оказался 59-летний Юрий Кисурин. Еще 6 апреля он сбежал из ИК-8.

Наказание Кисурин отбывал за то, что 8 лет назад зверски убил собственную мать (забил ногами до смерти). Сначала он сидел в Убинке, а год назад был переведен в исправительный центр. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Тело уже опознали сотрудники ГУФСИН. У погибшего было три судимости, а в перерывах между отсидками он подрабатывал ремонтом телевизоров.

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#Криминал
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