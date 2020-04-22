В Новосибирске нашли мертвым сбежавшего убийцу своей матери

Posted 22 апреля 2020, 10:19
Published 22 апреля 2020, 10:19
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Установлена личность мужчины, повешенное тело которого 18 апреля обнаружили мотоциклисты в лесополосе около села Раздольное. НГС сообщает, что погибшим оказался 59-летний Юрий Кисурин. Еще 6 апреля он сбежал из ИК-8.
Наказание Кисурин отбывал за то, что 8 лет назад зверски убил собственную мать (забил ногами до смерти). Сначала он сидел в Убинке, а год назад был переведен в исправительный центр. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Тело уже опознали сотрудники ГУФСИН. У погибшего было три судимости, а в перерывах между отсидками он подрабатывал ремонтом телевизоров.