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Posted 22 апреля 2020, 14:40

Published 22 апреля 2020, 14:40

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

Житель Новосибирска попался на хранении поддельных 2-тысячных купюр

22 апреля 2020, 14:40
Он приобрел их через Интернет и тут же был задержан полицией

Сегодня, 22 апреля, в пресс-службе ГУМВД России по Новосибирской области рассказали о завершении расследования уголовного дела по факту хранения в целях сбыта поддельных денег. Его фигурантом является житель Кировского района города.

По версии следствия, в июне 2019 года 38-летний мужчина через Интернет купил 25 фальшивых денежных купюр номиналом 2 тысячи рублей. Незаконный товар ему должен был поступить почтой.

Сразу после получения корреспонденции подозреваемый был задержан сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Экспертиза установила, что деньги поддельные.

Мужчина был заключен под стражу. Его ждет суд и возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

#Происшествия
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