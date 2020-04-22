Житель Новосибирска попался на хранении поддельных 2-тысячных купюр

Posted 22 апреля 2020, 14:40
Published 22 апреля 2020, 14:40
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Сегодня, 22 апреля, в пресс-службе ГУМВД России по Новосибирской области рассказали о завершении расследования уголовного дела по факту хранения в целях сбыта поддельных денег. Его фигурантом является житель Кировского района города.
По версии следствия, в июне 2019 года 38-летний мужчина через Интернет купил 25 фальшивых денежных купюр номиналом 2 тысячи рублей. Незаконный товар ему должен был поступить почтой.
Сразу после получения корреспонденции подозреваемый был задержан сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Экспертиза установила, что деньги поддельные.
Мужчина был заключен под стражу. Его ждет суд и возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.