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Posted 23 апреля 2020, 09:02

Published 23 апреля 2020, 09:02

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

23 апреля 2020, 09:02
Число заболевших в регионе достигло 168.

Минздрав сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки. Согласно данным оперативного штаба НСО по борьбе с коронавирусом на 11:00 23.04.20, 10 человек контактировали с инфицированными COVID-19. Еще семеро никуда не выезжали и не контактировали с пациентами с коронавирусом.

Согласно данным оперштаба, в области 168 теперь подтвержденных случаев. 23 пациента вылечились, четверо умерли. Остальные проходят лечение в инфекционной больнице Новосибирска.

Всего в медучреждении находятся 304 пациента. Это те, у кого подозревают коронавирус, а также пациенты с уже подтвержденным диагнозом. Трое человек с коронавирусом содержатся в Карасукской ЦРБ.

#Общество
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