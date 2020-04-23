В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Posted 23 апреля 2020, 09:02
Published 23 апреля 2020, 09:02
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Минздрав сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки. Согласно данным оперативного штаба НСО по борьбе с коронавирусом на 11:00 23.04.20, 10 человек контактировали с инфицированными COVID-19. Еще семеро никуда не выезжали и не контактировали с пациентами с коронавирусом.
Согласно данным оперштаба, в области 168 теперь подтвержденных случаев. 23 пациента вылечились, четверо умерли. Остальные проходят лечение в инфекционной больнице Новосибирска.
Всего в медучреждении находятся 304 пациента. Это те, у кого подозревают коронавирус, а также пациенты с уже подтвержденным диагнозом. Трое человек с коронавирусом содержатся в Карасукской ЦРБ.