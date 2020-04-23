В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Минздрав сообщил о 17 новых зараженных коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки. Согласно данным оперативного штаба НСО по борьбе с коронавирусом на 11:00 23.04.20, 10 человек контактировали с инфицированными COVID-19. Еще семеро никуда не выезжали и не контактировали с пациентами с коронавирусом.