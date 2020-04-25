География COVID-19 в Новосибирской области расширилась

Так, на 25 апреля в списке инфицированных городов НСО находится областная столица, Бердск, Кольцово, Краснообск. Случаи COVID-19 также выявлены в Убинском, Новосибирском, Карасукском, Коченевском, Черепановском, Колыванском, Ордынском, Здвинском и Сузинском районах.