География COVID-19 в Новосибирской области расширилась

Posted 25 апреля 2020, 05:01
Published 25 апреля 2020, 05:01
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
Оперштаб перечислил города и районы Новосибирской области, куда добрался коронавирус.
Так, на 25 апреля в списке инфицированных городов НСО находится областная столица, Бердск, Кольцово, Краснообск. Случаи COVID-19 также выявлены в Убинском, Новосибирском, Карасукском, Коченевском, Черепановском, Колыванском, Ордынском, Здвинском и Сузинском районах.
За последние сутки в области число зараженных коронавирусом составляет 247 человек, на 25.04.20 выявили еще 38 пациентов.