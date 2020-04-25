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Posted 25 апреля 2020, 05:01

Published 25 апреля 2020, 05:01

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

География COVID-19 в Новосибирской области расширилась

25 апреля 2020, 05:01
Число зараженных коронавирусом выросло

Оперштаб перечислил города и районы Новосибирской области, куда добрался коронавирус.

Так, на 25 апреля в списке инфицированных городов НСО находится областная столица, Бердск, Кольцово, Краснообск. Случаи COVID-19 также выявлены в Убинском, Новосибирском, Карасукском, Коченевском, Черепановском, Колыванском, Ордынском, Здвинском и Сузинском районах.

За последние сутки в области число зараженных коронавирусом составляет 247 человек, на 25.04.20 выявили еще 38 пациентов.

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#Общество
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