В Барабинске выявлен первый случай коронавируса

Posted 25 апреля 2020, 02:18
Published 25 апреля 2020, 02:18
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Коронавирус подтвердился у жителя Барабинска 24 апреля. Это первый инфицированный в населенном пункте. Как сообщает местная администрация, он приехал из Москвы.
Пациента с COVID-19 госпитализировали в Новосибирск с признаками ОРВИ. Круг контактов установлен.
Власти сообщают о нарушении местного населения режима самоизоляции. Так, прибывшая из Москвы жительница Барабинска не с первого раза поняла всю серьезность ситуации. Ее четыре раза предупредили об ответственности за нарушение предписаний врачей. В итоге женщину принудительно госпитализировали, а также выписали штраф на 65 тысяч рублей.
В области, по последним данным, выявлено уже 209 заболевших коронавирусом.