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Posted 25 апреля 2020, 02:18

Published 25 апреля 2020, 02:18

Modified 25 декабря, 15:31

Updated 25 декабря, 15:31

В Барабинске выявлен первый случай коронавируса

25 апреля 2020, 02:18
Данный случай завозной.

Коронавирус подтвердился у жителя Барабинска 24 апреля. Это первый инфицированный в населенном пункте. Как сообщает местная администрация, он приехал из Москвы.

Пациента с COVID-19 госпитализировали в Новосибирск с признаками ОРВИ. Круг контактов установлен.

Власти сообщают о нарушении местного населения режима самоизоляции. Так, прибывшая из Москвы жительница Барабинска не с первого раза поняла всю серьезность ситуации. Ее четыре раза предупредили об ответственности за нарушение предписаний врачей. В итоге женщину принудительно госпитализировали, а также выписали штраф на 65 тысяч рублей.

В области, по последним данным, выявлено уже 209 заболевших коронавирусом.

#Общество
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