В Барабинске выявлен первый случай коронавируса

Власти сообщают о нарушении местного населения режима самоизоляции. Так, прибывшая из Москвы жительница Барабинска не с первого раза поняла всю серьезность ситуации. Ее четыре раза предупредили об ответственности за нарушение предписаний врачей. В итоге женщину принудительно госпитализировали, а также выписали штраф на 65 тысяч рублей.