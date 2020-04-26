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Posted 26 апреля 2020, 07:21

Published 26 апреля 2020, 07:21

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Новосибирец вышел на одиночный пикет в центре города

26 апреля 2020, 07:21
Мужчина выступает против переноса даты окончания Второй мировой войны.

Новосибирец устроил одиночный пикет в центре города. Об этом сообщает паблик в ВК «Подслушано Новосибирск».

Мужчина стоит на площади Ленина. Он выступает против переноса даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Эта дата ассоциируется у россиян с трагедией в Беслане.

«Невозможно радоваться в день траура!» - написано на плакате пикетчика.

23 апреля в Новосибирске жестко пресекли попытку пикета. Новосибирца с плакатом «Путин, лапы прочь от Конституции» забрали с площади Ленина в Новосибирске.

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#Политика
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