В Новосибирске судят беглых пациентов психдиспансера

Posted 26 апреля 2020, 13:39
Published 26 апреля 2020, 13:39
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
В Новосибирске начался суд над двумя пациентами психоневрологического диспансера. Они подозреваются в преступлениях сексуального характера.
В марте 2019 года они проходили психиатрическую экспертизу и решились на побег. Злоумышленники вызвали в палату сотрудников стационара и напали на них, избив сперва металлической трубой, а затем - отобранной дубинкой. В итоге у одного конвоира сломан нос, в другого - сотрясение мозга.
Добежать преступники сумели только до пожарного выхода, где задержали вызванные сотрудники Росгвардии. Теперь обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.