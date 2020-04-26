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Posted 26 апреля 2020, 13:39

Published 26 апреля 2020, 13:39

Modified 5 августа 2022, 12:25

Updated 5 августа 2022, 12:25

В Новосибирске судят беглых пациентов психдиспансера

26 апреля 2020, 13:39
Они при побеге избили конвоиров.

В Новосибирске начался суд над двумя пациентами психоневрологического диспансера. Они подозреваются в преступлениях сексуального характера.

В марте 2019 года они проходили психиатрическую экспертизу и решились на побег. Злоумышленники вызвали в палату сотрудников стационара и напали на них, избив сперва металлической трубой, а затем - отобранной дубинкой. В итоге у одного конвоира сломан нос, в другого - сотрясение мозга.

Добежать преступники сумели только до пожарного выхода, где задержали вызванные сотрудники Росгвардии. Теперь обоим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Криминал
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