В Новосибирске судят беглых пациентов психдиспансера

В марте 2019 года они проходили психиатрическую экспертизу и решились на побег. Злоумышленники вызвали в палату сотрудников стационара и напали на них, избив сперва металлической трубой, а затем - отобранной дубинкой. В итоге у одного конвоира сломан нос, в другого - сотрясение мозга.