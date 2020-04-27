Новосибирский ученый рассказал о способах лечения коронавируса

Posted 27 апреля 2020, 15:55
Published 27 апреля 2020, 15:55
Modified 25 декабря, 15:31
Updated 25 декабря, 15:31
Руководитель новосибирского Центра профилактики тромбозов Андрей Громов прославился на весь мир после того, как рассказал о способах лечения коронавируса. По его методике уже работают итальянские врачи, но в России мнения Громова оказалось не услышанным.
В интервью изданию «Сибкрай» специалист заявил, что надеяться на вакцину от COVID-19 нет смысла, поскольку вирус мутирует. Известно о нескольких его штаммах, причем в отличие от других инфекций, они не становятся слабее, а наоборот – приобретают более агрессивный характер.
Андрей Громов назвал ошибочным сам подход к лечению инфицированных. По его мнению, вирус удалил не только по людям, но и по системе здравоохранения, которая слишком не гибкая и не готова противостоять таким угрозам.
– Все считают, что это пневмония. И лечат ее как пневмонию. А пневмония вторична, развивается позже и далеко не всегда. На самом деле это совсем другой процесс. Это повреждение клеток крови и воспаление стенок сосудов – гемолитический микротромбоваскулит. И теперь смотрите, что происходит: сейчас врачи идут вслед за болезнью. Развивается одышка – начинают заниматься проблемами в легких, возникают тромбозы – их нужно сначала выявить, диагностировать, а потом лечить. Но к этому моменту лечить уже поздно. Тромбозы – это не осложнения. Это проявление второй стадии болезни, которую вызывает коронавирус, - сказал в интервью новосибирский специалист.
Коронавирус бьет по иммунитету. Поэтому он похож на вирус СПИДа. При этом последствия инфекции сейчас невозможно спрогнозировать, поскольку вирус крайне изменчив.
- Те пациенты, которые бессимптомно его переносят, чем для них это обернется? У части таких больных уже отмечены тромбозы, поражение микрососудов, развитие фиброзов. Вполне возможно, что те исходы, которые мы сейчас расценивает как благополучные, через год-два для нас обернутся волной медицинских проблем – накоплением людей с хроническими заболеваниями, - считает Андрей Громов.
Специалист рассказал, что он и его коллеги разработали методику лечения больных коронавирусом. И выложили схему терапии в открытый доступ на своем сайте, чтобы врачи по всему миру могли ее применять. Но в России к рекомендациям Громова пока не прислушиваются. Как нет в нашей стране и единого координационного центра, который разрабатывал рекомендации по лечению опасной болезни и давал рекомендации врачам. Хотя такие центры уже есть во многих европейских странах.