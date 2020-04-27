Новосибирский ученый рассказал о способах лечения коронавируса

– Все считают, что это пневмония. И лечат ее как пневмонию. А пневмония вторична, развивается позже и далеко не всегда. На самом деле это совсем другой процесс. Это повреждение клеток крови и воспаление стенок сосудов – гемолитический микротромбоваскулит. И теперь смотрите, что происходит: сейчас врачи идут вслед за болезнью. Развивается одышка – начинают заниматься проблемами в легких, возникают тромбозы – их нужно сначала выявить, диагностировать, а потом лечить. Но к этому моменту лечить уже поздно. Тромбозы – это не осложнения. Это проявление второй стадии болезни, которую вызывает коронавирус, - сказал в интервью новосибирский специалист.