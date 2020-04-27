В Приамурье коренные малочисленные народы оказались на грани исчезновения

Posted 27 апреля 2020, 06:33
Published 27 апреля 2020, 06:33
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
К губернатору Хабаровского края поступило обращение с призывом принять дополнительные меры и взять на особый контроль ситуацию в Ульчском районе, связанную с коронавирусом. Его составил и направил президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков. Об этом сообщает «Восток-Медиа».
Статус ульчей был закреплён еще в 2000 году. Численность этого коренного малочисленного народа в России сейчас составляет 2913 человек, Почти все они проживают в Ульчском районе Хабаровского края. Северянам всё чаще приходится отстаивать свои конституционные права и бороться с произволом чиновников.
Для жителей севера края единственный способ прокормить себя и свою семью — охота и рыбалка. В последнее время малочисленные народы вынуждены искать другие способы пропитания. В одном из коллективных обращений к главе региона аборигены высказали мнение, что распределение охотничьих ресурсов в крае происходит несправедливо. «Социальная программа по обеспечению продукцией охоты социально незащищенных групп населения, предложенная нам министерством природных ресурсов края, сорвана. Малоимущие граждане, инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми и неполные семьи, пенсионеры из числа КМНС не получили для пропитания мясо диких животных в 2019 и в 2020 годах», — говорится в обращении.
КМНС доставляют немало проблем и Министерству природных ресурсов, и комитету охотничьего хозяйства. Эти люди не боятся открыто заявлять об угрозах и давлении со стороны государственных инспекторов. Из-за опасения получить многомиллионные штрафы охотники из числа коренных народов отказались выходить на промысел. «Разброд и шатание» в структурах органов власти фактически привели к срыву охотничьего сезона.
Не лучше обстоят дела и с рыболовством. Представители национальных меньшинств вынуждены заваливать подопечных Сергея Фургала просьбами об отмене ограничений на орудия лова, сокращении ширины запретной полосы.
Сегодня и без того не избалованные вниманием властей, коренные народы вообще могут исчезнуть из Хабаровского края. Ульчский район — это вторая территория в регионе по количеству заболевших COVID-19, есть погибшие.