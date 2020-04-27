В Приамурье коренные малочисленные народы оказались на грани исчезновения

Для жителей севера края единственный способ прокормить себя и свою семью — охота и рыбалка. В последнее время малочисленные народы вынуждены искать другие способы пропитания. В одном из коллективных обращений к главе региона аборигены высказали мнение, что распределение охотничьих ресурсов в крае происходит несправедливо. «Социальная программа по обеспечению продукцией охоты социально незащищенных групп населения, предложенная нам министерством природных ресурсов края, сорвана. Малоимущие граждане, инвалиды, семьи с несовершеннолетними детьми и неполные семьи, пенсионеры из числа КМНС не получили для пропитания мясо диких животных в 2019 и в 2020 годах», — говорится в обращении.