Ночью под Искитимом Тойота Карина улетела в кювет

Posted 28 апреля 2020, 06:57
Published 28 апреля 2020, 06:57
Modified 15 сентября 2022, 20:51
Updated 15 сентября 2022, 20:51
В 00:20 ночи на автодороге К-13 произошло ДТП. В Искитимском районе 22-летний водитель автомобиля Тойота Карина недалеко от поселка Улыбино слетел с дороги в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир госпитализированы с множественными переломами. Еще двум пассажирам повезло больше. После оказания первой медицинской помощи они отпущены домой. Среди них – 16-летний подросток.
Причины ДТП выясняются.