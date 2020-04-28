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Posted 28 апреля 2020, 06:57

Published 28 апреля 2020, 06:57

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

Ночью под Искитимом Тойота Карина улетела в кювет

28 апреля 2020, 06:57
Два человека госпитализированы.

В 00:20 ночи на автодороге К-13 произошло ДТП. В Искитимском районе 22-летний водитель автомобиля Тойота Карина недалеко от поселка Улыбино слетел с дороги в кювет, сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель и 20-летний пассажир госпитализированы с множественными переломами. Еще двум пассажирам повезло больше. После оказания первой медицинской помощи они отпущены домой. Среди них – 16-летний подросток.

Причины ДТП выясняются.

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#Происшествия
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