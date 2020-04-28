Путин продлил новосибирцам нерабочие дни до 11 мая

Жители Новосибирской области смогут вернуться к нормальной жизни не раньше 11 мая. Об этом сегодня, 28 апреля, объявил президент России Владимир Путин. Нерабочими объявлены дни с 6 по 8 мая.
По мнению главы государства, действующие сегодня ограничительные меры позволили затормозить распространение коронавирусной инфекции. Однако пик заболеваемости еще не пройден.
Во время нерабочих дней жители регионов, включая НСО, должны строго соблюдать принятые властями ограничительные меры. Затем решение предстоит принять главам регионов, в том числе и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
В федеральном правительстве тем временем к 5 мая разработают рекомендации для поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая. Главы субъектов должны на основании их и ситуации в регионе разработать план по возвращению к нормальной жизни.