В Новосибирске еще 10 пациентов вылечились от коронавируса

Число пациентов, перенесших коронавирус и излечившихся – достигло 63. Сегодня 28 апреля еще 10 человек выписаны из инфекционной больницы. У них отрицательные контрольные тесты, сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с COVID-19.