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В Новосибирске еще 10 пациентов вылечились от коронавируса

28 апреля 2020, 21:51
В регионе всего зарегистрировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Число пациентов, перенесших коронавирус и излечившихся – достигло 63. Сегодня 28 апреля еще 10 человек выписаны из инфекционной больницы. У них отрицательные контрольные тесты, сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с COVID-19.

В регионе всего зарегистрировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 4 пациента. 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 117614 человека карантин завершен.

За сутки ОРВИ и гриппом в Новосибирской области заразились 1281 человек, 41 из них – госпитализированы.

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