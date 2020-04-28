В Новосибирске еще 10 пациентов вылечились от коронавируса

Число пациентов, перенесших коронавирус и излечившихся – достигло 63. Сегодня 28 апреля еще 10 человек выписаны из инфекционной больницы. У них отрицательные контрольные тесты, сообщает оперативный штаб НСО по борьбе с COVID-19.
В регионе всего зарегистрировано 407 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 4 пациента. 1466 жителей региона находятся под медицинским наблюдением. Для 117614 человека карантин завершен.
За сутки ОРВИ и гриппом в Новосибирской области заразились 1281 человек, 41 из них – госпитализированы.