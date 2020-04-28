В Томской области ужесточили режим самоизоляции

Власти соседней с Новосибирском Томской области ужесточили введенный в регионе режим самоизоляции. Теперь все без исключения прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы. Такое заявление сделал штаб Томской области по борьбе с коронавирусом. Аналогичные меры приняты и у соседей - Алтайского края и Кузбасса.