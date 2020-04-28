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Posted 28 апреля 2020, 13:06

Published 28 апреля 2020, 13:06

Modified 15 сентября 2022, 20:51

Updated 15 сентября 2022, 20:51

В Томской области ужесточили режим самоизоляции

28 апреля 2020, 13:06
Теперь прилетающих из-за рубежа помещают в обсерватор.

Власти соседней с Новосибирском Томской области ужесточили введенный в регионе режим самоизоляции. Теперь все без исключения прибывшие из-за границы будут помещаться в обсерваторы. Такое заявление сделал штаб Томской области по борьбе с коронавирусом. Аналогичные меры приняты и у соседей - Алтайского края и Кузбасса.

«Решением регионального оперативного штаба все без исключения жители Томской области, прибывающие из-за границы, теперь направляются для прохождения 14-дневной самоизоляции в обсерватор. Домашний режим самоизоляции для них не предусмотрен», - говорится в сообщении.

Также обязательной стала двухнедельная самоизоляция для вахтовиков, приезжающих на работу на предприятия нефтегазовой сферы. А для предприятий и организаций Томской области регистрация на сайте становится не рекомендательной, а обязательной. Вводится единый образец справки для сотрудников действующих организаций.

В Новосибирской области сейчас действует режим домашнего карантина. Все прилетающие из-за рубежа, а также из Москвы и Санкт-Петербурга получают предписание соблюдать двухнедельную самоизоляцию. И лишь грубое нарушение карантина может привести к помещению в обсерватор.

В Томской области, по данным на вторник, зарегистрирован 81 случай заболевания коронавирусом. Одиннадцать человек выздоровели.

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