Женщина с пятимесячным ребёнком на руках травмировались в ДТП в Новосибирске

В Новосибирске на пересечении Октябрьской и Советской столкнулись седаны Chevrolet Lanos и Honda Inspire. В результате аварии пострадали пассажиры Шевроле — женщина и пятимесячная, девочка, которая находилась на руках у мамы.
По предварительной информации Ланос двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу Хонде.
Пострадавших госпитализировали. А в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска напомнили, что дети до 7 лет должны перевозиться только в автокресле, а пятимесячный ребёнок должен был перемещаться в автолюльке.