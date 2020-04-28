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Женщина с пятимесячным ребёнком на руках травмировались в ДТП в Новосибирске

28 апреля 2020, 21:23
Пострадавших госпитализировали.

В Новосибирске на пересечении Октябрьской и Советской столкнулись седаны Chevrolet Lanos и Honda Inspire. В результате аварии пострадали пассажиры Шевроле — женщина и пятимесячная, девочка, которая находилась на руках у мамы.

По предварительной информации Ланос двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу Хонде.

Пострадавших госпитализировали. А в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска напомнили, что дети до 7 лет должны перевозиться только в автокресле, а пятимесячный ребёнок должен был перемещаться в автолюльке.

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