Единороссы Ямала просят удвоить «кочевые выплаты» в период пандемии

Единороссы ЯНАО просят помочь коренным малочисленным народам севера в период пандемии и увеличить «кочевые выплаты» вдвое.
Как пишет Муксун, 28 апреля единороссы в заксобрании и муниципальных думах направили губернатору Дмитрию Артюхову соответствующее обращение. В документе говорится, что в поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи с несовершеннолетними детьми и пенсионеры, которые ведут традиционный образ жизни.
Отмена традиционных Дней оленеводов лишила кочевников дохода и «сложившегося порядка подготовки к периоду летнего каслания».
«Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Действовать необходимо оперативно», -заявил депутат от «Единой России», член Президиума регионального Политического Совета Сергей Ямкин.