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Единороссы Ямала просят удвоить «кочевые выплаты» в период пандемии

29 апреля 2020, 15:09
В поддержке нуждаются пенсионеры и семьи с детьми

Единороссы ЯНАО просят помочь коренным малочисленным народам севера в период пандемии и увеличить «кочевые выплаты» вдвое.

Как пишет Муксун, 28 апреля единороссы в заксобрании и муниципальных думах направили губернатору Дмитрию Артюхову соответствующее обращение. В документе говорится, что в поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи с несовершеннолетними детьми и пенсионеры, которые ведут традиционный образ жизни.

Отмена традиционных Дней оленеводов лишила кочевников дохода и «сложившегося порядка подготовки к периоду летнего каслания».

«Увеличение «кочевых» в формате единовременной выплаты позволит решить насущные проблемы кочевников. Действовать необходимо оперативно», -заявил депутат от «Единой России», член Президиума регионального Политического Совета Сергей Ямкин.

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