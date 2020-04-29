Единороссы Ямала просят удвоить «кочевые выплаты» в период пандемии

Как пишет Муксун, 28 апреля единороссы в заксобрании и муниципальных думах направили губернатору Дмитрию Артюхову соответствующее обращение. В документе говорится, что в поддержке, в первую очередь, нуждаются семьи с несовершеннолетними детьми и пенсионеры, которые ведут традиционный образ жизни.