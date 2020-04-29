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Новосибирские чиновники решили финансово поддержать животных

29 апреля 2020, 17:34
На работу зоопарка выделено 27,5 миллиона рублей из резервного фонда.

Министерство культуры Новосибирской области получит 27,5 миллиона рублей из резервного фонда правительства. Эти деньги пойдут на поддержку зоопарка имени Р.А. Шило.

- Деятельность зоопарков отнесена к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. Выделяемые средства будут доведены в ближайшие дни, – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков.

Помимо зоопарка, деньги получит Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния». Ему выделено 10 миллионов рублей.

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