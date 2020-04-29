Pharo Management запускает конкурс «Угадай инфляцию»

Эксперты отмечают, что инфляция, или рост цен, – необходимое условие для правильного функционирования экономики. Нормальным уровнем инфляции считается 2-4% в год. Для определения уровня инфляции в России сотрудники Росстата изучают реальные цены в магазинах на самые ходовые товары, которых более 500 в списке. Затем данные текущего года сравниваются с данными прошлого года, из чего и выводится инфляционный индекс.
Конкурс «Угадай инфляцию», организованный «Комсомольской правдой» и компанией Pharo Management, призван ознакомить россиян с тем, что такое инфляция и какую роль она играет в экономике. Участие в нем могут принять все граждане России. Для этого необходимо правильно назвать инфляцию прошлого года, угадать ее размер на май 2020-го и ответить на 2 вопроса, пишет newstracker.ru.
Главный приз – 1 млн рублей, кроме этого, будут разыграны 4 ноутбука, 6 колонок и 10 подписок на сайт газеты. Ответы участников принимаются с 27 апреля по 31 мая текущего года. С 8 по 11 июня на сайте проекта опубликуют имена претендентов на призы, а сам розыгрыш состоится 15 июня.
Как отметил основатель и управляющий партнер Pharo Management Гийом Фонкенелл, инфляция в России в последние годы существенно уменьшилась. Однако население все еще считает ее высокой, проецируя на нынешнюю ситуацию опыт прошлых лет.
«Мы хотели бы постараться развеять мифы и обратить более пристальное внимание россиян на темпы роста цен. Верное представление об уровне инфляции поможет им при принятии решений о своих покупках и финансах. Это также позволит Центральному банку России более эффективно влиять на экономику с помощью процентных ставок», – подчеркнул Фонкенелл.
Международная инвестиционная компания Pharo Management много лет реализует образовательные и социальные проекты по всему миру. В России компания работает уже 20 лет.