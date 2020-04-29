Pharo Management запускает конкурс «Угадай инфляцию»

Эксперты отмечают, что инфляция, или рост цен, – необходимое условие для правильного функционирования экономики. Нормальным уровнем инфляции считается 2-4% в год. Для определения уровня инфляции в России сотрудники Росстата изучают реальные цены в магазинах на самые ходовые товары, которых более 500 в списке. Затем данные текущего года сравниваются с данными прошлого года, из чего и выводится инфляционный индекс.