Работодатели заставляют новосибирцев делать платный тест на коронавирус

Анонимное сообщение от новосибирца, который пожаловался на работодателя за принуждение к платному тестированию на коронавирус, опубликовали в соцсети.
Автор рассказал, что без результатов его не пускают на работу. Он просит совета, как действовать в сложившихся условиях. Подписчики между тем заявляют, что компания сама должна оплачивать подобные исследования, причем многие так и делают.
Как сообщают «Вести.Новосибирск», медицинские клиники также стали требовать от пациентов результаты анализов на коронавирус. Причем от пациентов, которым требуется госпитализация.