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Работодатели заставляют новосибирцев делать платный тест на коронавирус

29 апреля 2020, 10:22
Несколько частных клиник Новосибирска предлагают сдать тест на COVID-19

Анонимное сообщение от новосибирца, который пожаловался на работодателя за принуждение к платному тестированию на коронавирус, опубликовали в соцсети.

Автор рассказал, что без результатов его не пускают на работу. Он просит совета, как действовать в сложившихся условиях. Подписчики между тем заявляют, что компания сама должна оплачивать подобные исследования, причем многие так и делают.

Как сообщают «Вести.Новосибирск», медицинские клиники также стали требовать от пациентов результаты анализов на коронавирус. Причем от пациентов, которым требуется госпитализация.

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