Травников рассказал о мерах поддержки экономики в связи с коронавирусом

В Новосибирской области готовится пакет предложений по восстановлению экономики региона. Он будет озвучен после 5 мая. Об этом рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время пресс-конференции, транслирующейся в прямом эфире.
По словам Травникова, государственные меры по продлению сроков налоговых и страховых платежей уже начали действовать в регионе. Более 40 тысяч организаций в Новосибирской области сейчас имеют право на отсрочку налоговых платежей.
Губернатор отметил, что в сложившейся ситуации увеличивается роль микрокредитования на выплату зарплаты. Местные компании отправили 58 заявок и уже получили 158 миллионов рублей. Реструктуризацию кредитов одобрили примерно на 1 миллиард рублей.
Более тысячи новосибирцев получили временную работу. Что касается федеральных грантов на сохранение рабочих мест, то их новосибирским предприятиям начнут выдавать с начала мая.
Также губернатор напомнил о действующем в регионе масочном режиме. И рассказал, что область готовится к внедрению электронных пропусков через портал Госуслуг. «Технически мы готовы к внедрению», - заявил Андрей Травников.