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Травников рассказал о мерах поддержки экономики в связи с коронавирусом

29 апреля 2020, 14:44
Также губернатор напомнил о масочном режиме.

В Новосибирской области готовится пакет предложений по восстановлению экономики региона. Он будет озвучен после 5 мая. Об этом рассказал губернатор НСО Андрей Травников во время пресс-конференции, транслирующейся в прямом эфире.

По словам Травникова, государственные меры по продлению сроков налоговых и страховых платежей уже начали действовать в регионе. Более 40 тысяч организаций в Новосибирской области сейчас имеют право на отсрочку налоговых платежей.

Губернатор отметил, что в сложившейся ситуации увеличивается роль микрокредитования на выплату зарплаты. Местные компании отправили 58 заявок и уже получили 158 миллионов рублей. Реструктуризацию кредитов одобрили примерно на 1 миллиард рублей.

Более тысячи новосибирцев получили временную работу. Что касается федеральных грантов на сохранение рабочих мест, то их новосибирским предприятиям начнут выдавать с начала мая.

Также губернатор напомнил о действующем в регионе масочном режиме. И рассказал, что область готовится к внедрению электронных пропусков через портал Госуслуг. «Технически мы готовы к внедрению», - заявил Андрей Травников.

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