В Бердске из-за ситуации с COVID-19 дачные автобусы 1 мая не пустят

Дачники города Бердск не смогут 1 мая воспользоваться привычными автобусами. Их сезонный запуск отложен на неопределенный срок. Об этом заявил мэр города Евгений Шестернин.
Причиной такой меры является неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. Из-за нее автобусы не были запущены в срок.
- Понимаю, что это определённые неудобства, но нужно потерпеть, - заявил градоначальник. Полностью отменять автобусы в этом году пока не планируется. Но дата запуска полностью зависит от эпидобстановки.