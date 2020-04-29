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В Бердске из-за ситуации с COVID-19 дачные автобусы 1 мая не пустят

29 апреля 2020, 21:21
Мэр Евгений Шестернин заявил, что решение вопроса отложено на неопределенный срок.

Дачники города Бердск не смогут 1 мая воспользоваться привычными автобусами. Их сезонный запуск отложен на неопределенный срок. Об этом заявил мэр города Евгений Шестернин.

Причиной такой меры является неблагоприятная ситуация с распространением коронавирусной инфекцией. Из-за нее автобусы не были запущены в срок.

- Понимаю, что это определённые неудобства, но нужно потерпеть, - заявил градоначальник. Полностью отменять автобусы в этом году пока не планируется. Но дата запуска полностью зависит от эпидобстановки.

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