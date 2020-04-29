В Колыванском районе прокуратура не нашла дорог в деревне Малая Черемшанка

Прокуратурой установлено, что в деревне не существует автодорог, проходящих по улицам Центральная, Набережная, Учительская. На указанных улицах для движения используются земляные полосы, без элементов автодороги. В связи с ненадлежащим содержанием дорог прокуратура возбудила в отношении главы Вьюнского сельсовета Колыванского района административное дело. Также прокурор внес главе сельсовета представление с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Исполнение требований прокурора взято на контроль.