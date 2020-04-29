В Колыванском районе прокуратура не нашла дорог в деревне Малая Черемшанка

Сегодня, 29 апреля, прокуратура Колыванского района Новосибирской области рассказала о проверке исполнения Вьюнским сельским советом законодательства о дорожной деятельности. Оказалось, что в деревне Малая Черемша с этим большие проблемы.
Прокуратурой установлено, что в деревне не существует автодорог, проходящих по улицам Центральная, Набережная, Учительская. На указанных улицах для движения используются земляные полосы, без элементов автодороги. В связи с ненадлежащим содержанием дорог прокуратура возбудила в отношении главы Вьюнского сельсовета Колыванского района административное дело. Также прокурор внес главе сельсовета представление с требованием устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Исполнение требований прокурора взято на контроль.
Напомним, сегодня же стало известно, что тест на коронавирус главы Колыванского района оказался положительным. О том, что Евгений Артюхов заразился COVID-19, сообщили журналисты издания «Тайга.инфо». В администрации района подтвердили, что Артюхов сдал анализ, но его результаты еще неизвестны. Тест пришлось сдавать, потому что «были контакты».