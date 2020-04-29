В Новосибирске уголовник ограбил несколько офисов микрокредитных организаций

Сегодня, 29 апреля, полиция Новосибирска рассказала о том, что сотрудникам уголовного розыска удалось раскрыть кражу, совершенную 25 февраля в частном доме возле Бугринской рощи. Тогда вор вынес из дом золотые украшения на сумму в 70 тысяч рублей.