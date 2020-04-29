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В Новосибирске уголовник ограбил несколько офисов микрокредитных организаций

29 апреля 2020, 17:53
Полиция установила его причастность к краже золота из частного дома.

Сегодня, 29 апреля, полиция Новосибирска рассказала о том, что сотрудникам уголовного розыска удалось раскрыть кражу, совершенную 25 февраля в частном доме возле Бугринской рощи. Тогда вор вынес из дом золотые украшения на сумму в 70 тысяч рублей.

Полиция установила, что в этом оказался замешен 39-летний уголовник из Первомайского района. Неоднократно судимого мужчину задержали за серию разбоев и грабежей в офисах микрокредитных организаций в Ленинском и Октябрьском районах.

Как выяснилось, наворованное подозреваемый сбывал в ломбард. При обыске у него обнаружили залоговый билет. Подозреваемый сознался в совершении преступлений. До суда его заключили под стражу.

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