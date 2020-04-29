В Новосибирске задержан серийный грабитель из Якутии

23-летний житель Якутии задержан в Новосибирске за ограбление магазина и микрофинансовых организаций.
По данным ГУ МВД России, за неделю было совершено четыре ограбления в Центральном, Ленинском, Калининском и Октябрьском районах города. Так, 17 апреля подозреваемый на улице Ленина ограбил магазин на 13 тысяч рублей. Из микрофинансовых организаций он украл 24, 30 и 5,5 тысяч рублей.
Полиция изучила запись с камер видеонаблюдения, проверила автомобили, которые в момент преступления находились у объектов. 25 апреля мужчину задержали на съемной квартире на ул. Виктора Уса. Выяснилось, что подозреваемый приехал в Новосибирск 14 апреля.
Его поместили под стражу, а по факту грабежей возбуждено уголовное дело.