В Новосибирске задержан серийный грабитель из Якутии

По данным ГУ МВД России, за неделю было совершено четыре ограбления в Центральном, Ленинском, Калининском и Октябрьском районах города. Так, 17 апреля подозреваемый на улице Ленина ограбил магазин на 13 тысяч рублей. Из микрофинансовых организаций он украл 24, 30 и 5,5 тысяч рублей.