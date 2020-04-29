В Новосибирске заявили о рейдерском захвате общественного туалета

Сегодня в Нарымском сквере Новосибирска несколько гражданских лиц и судебный пристав проникали кафе «Арбуz» и находящийся там же общественный туалет. На время самоизоляции они были закрыты. Об этом СМИ рассказала собственница площадей в здании предприниматель Ольга Кутафина.