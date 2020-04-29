В Новосибирске заявили о рейдерском захвате общественного туалета

Сегодня в Нарымском сквере Новосибирска несколько гражданских лиц и судебный пристав проникали кафе «Арбуz» и находящийся там же общественный туалет. На время самоизоляции они были закрыты. Об этом СМИ рассказала собственница площадей в здании предприниматель Ольга Кутафина.
По ее словам, общественный туалет в здании никогда не был предметом судебных разбирательств и об исполнительных производствах, связанных с ним, ей неизвестно.
Поэтому она была крайне удивлена, когда ей сообщили о том, что туалет, с 23 марта закрытый вместе с кафе в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области, посетил судебный пристав. Группа граждан и пристав-исполнитель вскрыли общественный туалет, затем поменяли замки и опечатали.