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В Новосибирске заявили о рейдерском захвате общественного туалета

29 апреля 2020, 23:55
Об этом сообщила предприниматель Ольга Кутафина.

Сегодня в Нарымском сквере Новосибирска несколько гражданских лиц и судебный пристав проникали кафе «Арбуz» и находящийся там же общественный туалет. На время самоизоляции они были закрыты. Об этом СМИ рассказала собственница площадей в здании предприниматель Ольга Кутафина.

По ее словам, общественный туалет в здании никогда не был предметом судебных разбирательств и об исполнительных производствах, связанных с ним, ей неизвестно.

Поэтому она была крайне удивлена, когда ей сообщили о том, что туалет, с 23 марта закрытый вместе с кафе в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области, посетил судебный пристав. Группа граждан и пристав-исполнитель вскрыли общественный туалет, затем поменяли замки и опечатали.

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