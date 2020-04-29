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Posted 29 апреля 2020, 04:17

Published 29 апреля 2020, 04:17

Modified 25 декабря, 15:32

Updated 25 декабря, 15:32

В Новосибирской области МЧС объявило штормовое предупреждение

29 апреля 2020, 04:17
В управлении просят население соблюдать меры пожарной безопасности – не разводить огонь.

О сильном ветре предупреждает главное управление ГУ МЧС России по Новосибирской области 29 и в ночь 30 апреля.

В эти дни ожидаются дожди с грозами, а также ветер скоростью 18-23 м/с, местами порывы будут достигать 25-27 м/с.

В МЧС предупредили о возможных ЧС при штормовом ветре. Так, есть риск порывов линий электропередач, падения плохо закрепленных конструкций, срывов кровли и т.д.

Напомним, в области действует особый противопожарный режим.

#Общество
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