В Новосибирской области МЧС объявило штормовое предупреждение

Posted 29 апреля 2020, 04:17
Published 29 апреля 2020, 04:17
Modified 25 декабря, 15:32
Updated 25 декабря, 15:32
О сильном ветре предупреждает главное управление ГУ МЧС России по Новосибирской области 29 и в ночь 30 апреля.
В эти дни ожидаются дожди с грозами, а также ветер скоростью 18-23 м/с, местами порывы будут достигать 25-27 м/с.
В МЧС предупредили о возможных ЧС при штормовом ветре. Так, есть риск порывов линий электропередач, падения плохо закрепленных конструкций, срывов кровли и т.д.
Напомним, в области действует особый противопожарный режим.